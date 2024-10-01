Более 8500 бывших вынужденных переселенцев вернулись в Карабах и Восточный Зангезур

На сегодняшний день более 8500 бывших вынужденных переселенцев были переселены в Карабах и Восточный Зангезур.

На сегодняшний день более 8500 бывших вынужденных переселенцев были переселены в Карабах и Восточный Зангезур.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"Однако на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется угроза, связанная с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Для устранения этой угрозы на территориях проводятся соответствующие работы по разминированию, организуются просветительские мероприятия", - говорится в информации агентства.