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Более 8500 бывших вынужденных переселенцев вернулись в Карабах и Восточный Зангезур

Более 8500 бывших вынужденных переселенцев вернулись в Карабах и Восточный Зангезур На сегодняшний день более 8500 бывших вынужденных переселенцев были переселены в Карабах и Восточный Зангезур.
Внутренняя политика
1 октября 2024 г. 11:20
Более 8500 бывших вынужденных переселенцев вернулись в Карабах и Восточный Зангезур

На сегодняшний день более 8500 бывших вынужденных переселенцев были переселены в Карабах и Восточный Зангезур.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"Однако на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется угроза, связанная с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Для устранения этой угрозы на территориях проводятся соответствующие работы по разминированию, организуются просветительские мероприятия", - говорится в информации агентства.

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Версия на английском языке Rebuilding lives: Over 8,500 displaced Azerbaijanis return to Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bu günədək 8500-dən çox keçmiş məcburi köçkün məskunlaşdırılıb

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