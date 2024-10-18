Более 5 тыс. иностранцам запрещен въезд в Азербайджан за 9 месяцев этого года

За январь-сентябрь этого года за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса в отношении 5 683 человек принято решение об ограничении въезда в Азербайджан.

За январь-сентябрь этого года за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса в отношении 5 683 человек принято решение об ограничении въезда в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС).

Так, было принято 1744 решения о взыскании штрафа с административным выдворением за пределы страны за нарушение соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, и 5 683 решения об ограничении въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства за нарушение соответствующих статей Миграционного кодекса.