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Более 5 тыс. иностранцам запрещен въезд в Азербайджан за 9 месяцев этого года

Более 5 тыс. иностранцам запрещен въезд в Азербайджан за 9 месяцев этого года За январь-сентябрь этого года за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса в отношении 5 683 человек принято решение об ограничении въезда в Азербайджан.
Внутренняя политика
18 октября 2024 г. 15:36
Более 5 тыс. иностранцам запрещен въезд в Азербайджан за 9 месяцев этого года

За январь-сентябрь этого года за нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях и Миграционного кодекса в отношении 5 683 человек принято решение об ограничении въезда в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС).

Так, было принято 1744 решения о взыскании штрафа с административным выдворением за пределы страны за нарушение соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, и 5 683 решения об ограничении въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства за нарушение соответствующих статей Миграционного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Son 9 ayda 5 683 nəfərin Azərbaycana girişi məhdudlaşdırılıb

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