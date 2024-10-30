Более 300 мечетей и 500 кладбищ разрушено на исторической родине западных азербайджанцев

18:32

Председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Мялахат Ибрагимгызы заявила, что Армения разрушила богатое наследие западных азербайджанцев - более 300 мечетей, дворцов, крепостей, а также 500 кладбищ.

Как сообщает Report, об этом депутат заявила на встрече с сопредседателем Межрелигиозной сети добрососедства США, президентом Института глобальных вопросов и главным пастором церкви Northwood в Техасе Бобом Робертсом и вице-президентом Института глобальных вопросов Джеймсом Ченом.

На мероприятии гостям была предоставлена информация об истинном положении дел в Западном Азербайджане, о поэтапной депортации наших соотечественников с родных земель на протяжении прошлого века.

Депутат Кямал Джафаров отметил, что разрушение мечетей и кладбищ не укладывается ни в какие рамки, в том числе, с религиозной точки зрения. Он заявил, что Армения должна положить конец этим действиям.

Начальник отдела общины Ульвия Зульфигар подчеркнула, что поддержка правого дела западных азербайджанцев во всех странах мира, в том числе в США, имеет важное значение. Она подчеркнула необходимость сотрудничества для реализации их права на возвращение, являющегося нормой и принципом международного права.

Пастор Боб Робертс заявил, что хотя и слышал о Западном Азербайджане ранее из западных СМИ, теперь он обладает более подробной информацией о сути вопроса. Он также отметил высокий уровень толерантности в Азербайджане.