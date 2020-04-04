Более 158 тысяч лицам разрешено перемещение в условиях карантинного режима

Объявлено количество сотрудников госорганов и частных организаций, зарегистрированных через портал “icaze.e-gov.az”, перемещение которых разрешено в условиях карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Было отмечено, что в первый день работы системы были утверждены разрешения 158 170 сотрудников из 11 986 организаций.

Отметим, что с 3 апреля юридические и физические лица, чья деятельность разрешена Кабмином, должны пройти регистрацию в Системе выдачи разрешений (icaze.e-gov.az.) и мониторинга центра развития электронного правительства.