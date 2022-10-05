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В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран

В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран В проходящем в Агдаме Азербайджанском национальном градостроительном форуме принимают участие более 130 представителей из 44 зарубежных стран.
Внутренняя политика
5 октября 2022 г. 12:58
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран

В проходящем в Агдаме Азербайджанском национальном градостроительном форуме принимают участие более 130 представителей из 44 зарубежных стран.

Как сообщает Report, в работе форума принимают участие свыше 400 человек, в том числе должностные лица местных и зарубежных органов власти, представители международных организаций, эксперты и ученые.

В рамках форума обсуждаются "Цели устойчивого развития" и "Новая повестка дня городов - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.

Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.

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Версия на английском языке Over 130 representatives from 44 countries join National Urban Forum in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdamda keçirilən Milli Şəhərsalma Forumunda 44 xarici ölkədən 130-dan çox nümayəndə iştirak edir

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