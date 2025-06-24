Более 100 иностранцев эвакуированы из Ирана в Азербайджан за полдня

Свыше 100 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан во второй половине дня в понедельник.

Свыше 100 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан во второй половине дня в понедельник.

Как сообщает южное бюро Report , в первой половине дня высокой активности в процессе эвакуации иностранных граждан из Ирана в Азербайджан через контрольно-пропускной пункт "Астара" не наблюдалось, после полудня более 100 человек перешли ирано-азербайджанскую границу для дальнейшего отправления в свои страны.

В числе эвакуированных через гуманитарный коридор с использованием специального кода проезда через азербайджанскую территорию были граждане Канады, Франции, Кыргызстана, США, Китая, Пакистана, Германии, Таджикистана, а также мексиканские дипломаты.

В последние часы среди пересекающих границу в направлении Азербайджана преобладают итальянцы иранского происхождения.

Процесс эвакуации продолжается.