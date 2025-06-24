Более 100 иностранцев эвакуированы из Ирана в Азербайджан за полдня

Свыше 100 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан во второй половине дня в понедельник.
Как сообщает южное бюро
В числе эвакуированных через гуманитарный коридор с использованием специального кода проезда через азербайджанскую территорию были граждане Канады, Франции, Кыргызстана, США, Китая, Пакистана, Германии, Таджикистана, а также мексиканские дипломаты.
В последние часы среди пересекающих границу в направлении Азербайджана преобладают итальянцы иранского происхождения.
Процесс эвакуации продолжается.