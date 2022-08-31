Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы "ASAN xidmеt" в Турции

Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы мобильной службы "ASAN xidmеt" в Турции.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.
С 30 августа по 4 сентября 2022 года в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) действует мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.
Граждане, желающие воспользоваться услугами мобильной службы "ASAN xidmеt", обязательно должны