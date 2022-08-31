Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы "ASAN xidmеt" в Турции

Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы "ASAN xidmеt" в Турции

Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы мобильной службы "ASAN xidmеt" в Турции.

https://static.report.az/photo/3ce36a7c-90ed-32dc-ab4d-ecfabab6df05.jpg https://static.report.az/photo/3ce36a7c-90ed-32dc-ab4d-ecfabab6df05.jpg