О нас

Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы "ASAN xidmеt" в Турции

Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы "ASAN xidmеt" в Турции Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы мобильной службы "ASAN xidmеt" в Турции.
Внутренняя политика
31 августа 2022 г. 11:35
Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы ASAN xidmеt в Турции

Более 100 гражданам Азербайджана были предоставлены услуги в первый день работы мобильной службы "ASAN xidmеt" в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

С 30 августа по 4 сентября 2022 года в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) действует мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.

Граждане, желающие воспользоваться услугами мобильной службы "ASAN xidmеt", обязательно должны пройти регистрацию, чтобы попасть на территорию проведения "Teknofest".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Səyyar ASAN xidmətin ilk günündə 100-dən artıq vətəndaşımıza xidmət göstərilib

Экслюзивные новости

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi