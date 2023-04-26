Коротченко: Мудрость Гейдара Алиева позволила заложить фундамент дружбы РФ и Азербайджана

К середине 80-ых годов общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев стал одним из самых популярных и масштабных политиков в СССР.

К середине 80-ых годов прошлого века общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев стал одним из самых популярных и масштабных политиков в СССР.

Как сообщает Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил в ходе круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России" в Москве.

Эксперт отметил, что Гейдар Алиев изначально возглавлял Азербайджанскую ССР, где добился стратегических прорывов в области сельского хозяйства и развития науки, и благодаря своим личностным качествам был выдвинут на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР.

Под контролем Гейдара Алиева находилось 12 министерств СССР. Он курировал важнейшие сферы советский экономики – машиностроение, торговлю и легкую промышленность. В его ведении находились также проекты в сфере культуры. Кроме того, его подпись можно встретить под 10 важнейшими постановлениями Совета Министров СССР.

"Как и отмечал президент РФ Владимир Путин, именно благодаря мудрости Гейдара Алиева был заложен фундамент дружбы и уважения между Россией и Азербайджаном. И сегодня этот курс уверенно продолжает сын великого отца - Ильхам Алиев", - заявил Коротченко.