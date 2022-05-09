Биласувар и Чемили станут побратимами

Между Билясуварским районом Азербайджана и районом Чамели провинции Денизли Турции будет подписан меморандум - они станут побратимами.

Между Билясуварским районом Азербайджана и районом Чамели провинции Денизли Турции будет подписан меморандум - они станут побратимами.

Как сообщает муганское бюро Report, подписание пройдет в Билясуварском районе.

Кроме того, между расположенной в Чамели школой Ататюрка и полной средней школой села Алиабад Биласуварского района будет подписан документ о "школах-побратимах".

В связи с подписанием документов 10 мая ожидается рабочий визит турецкой делегации в Биласуварский район. Турецкая делегация посетит семью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, его дом-музей и памятник.

В рамках визита в центральном парке имени Гейдара Алиева будет посажено символическое "Дерево дружбы".