О нас
Аудио новости

Биласувар и Чемили станут побратимами

Биласувар и Чемили станут побратимами Между Билясуварским районом Азербайджана и районом Чамели провинции Денизли Турции будет подписан меморандум - они станут побратимами.
Внутренняя политика
9 мая 2022 г. 15:04
Биласувар и Чемили станут побратимами

Между Билясуварским районом Азербайджана и районом Чамели провинции Денизли Турции будет подписан меморандум - они станут побратимами.

Как сообщает муганское бюро Report, подписание пройдет в Билясуварском районе.

Кроме того, между расположенной в Чамели школой Ататюрка и полной средней школой села Алиабад Биласуварского района будет подписан документ о "школах-побратимах".

В связи с подписанием документов 10 мая ожидается рабочий визит турецкой делегации в Биласуварский район. Турецкая делегация посетит семью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, его дом-музей и памятник.

В рамках визита в центральном парке имени Гейдара Алиева будет посажено символическое "Дерево дружбы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Çameli ilçəsi ilə Biləsuvar rayonu qardaşlaşır

Самое читаемое

CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
3 мая 2022 г. 07:16
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
2 мая 2022 г. 21:30
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят заряды к РСЗО Град и Смерч, есть погибшие
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят заряды к РСЗО "Град" и "Смерч", есть погибшие
2 мая 2022 г. 19:13
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
3 мая 2022 г. 05:17
Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое
Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое
3 мая 2022 г. 08:46
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Президент Украины: Ни шагу назад
Президент Украины: Ни шагу назад
4 мая 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi