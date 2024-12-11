БИГ обратился к Папе римскому с просьбой поддержать деколонизацию Корсики

БИГ обратился к Папе римскому с просьбой поддержать деколонизацию Корсики

Бакинская инициативная группа (БИГ) направила обращение Папе римскому Франциску в преддверии его визита на Корсику с призывом поддержать процесс деколонизации острова.

Как сообщает Report, письмо адресовано главе Католической церкви от имени исполнительного директора БИГ Аббаса Аббасова.

Аббасов напомнил, что БИГ была создана в июле 2023 года в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку с целью поддержать процессы деколонизации, борьбу против новых проявлений колониализма и неоколониализма.

"БИГ объединяет представителей политических партий и движений за независимость из стран и территорий, которые до сих пор страдают от колониализма. К сожалению, колониализм продолжается и в 21 веке, пересекая религиозные, этнические, географические и культурные границы. Создание группы в рамках Движения неприсоединения не случайно, а является логическим продолжением активного участия и вклада Азербайджана в период председательства в Движении в 2019-2023 годах", - говорится в письме.

Аббасов также подчеркнул, что БИГ, деятельность которой основана на международном праве, по сей день организовала около 20 международных конференций в разных странах мира и в штаб-квартире ООН.

"Особенно активной группа была в рамках глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в Баку с 11 по 22 ноября. БИГ организовала около 10 мероприятий, посвященных проблеме колониализма и неоколониализма в современном мире. В мероприятиях приняли участие представители Корсики, Новой Каледонии, Мартиники, Французской Гвианы, Гваделупы, Бонэйра, Сен-Мартена и Майотты", - говорится в письме.

В письме Аббасов также процитировал самого Папу Франциска, который на форуме "Колониализм, деколонизация и неоколониализм" в Ватикане заявил, что "порабощение и эксплуатация народов силой, культурным или политическим влиянием является преступлением".

Аббасов выразил надежду, что во время предстоящего визита на Корсику 15 декабря Папа римский поддержит давнюю борьбу корсиканского народа за сохранение своей уникальной идентичности, культуры и ценностей.

"Иностранное господство часто препятствует усилиям людей по сохранению своей национальной идентичности и суверенитета. Недавно корсиканцы даже подали петицию в Ассамблею Корсики с требованием включить остров в список стран, подлежащих деколонизации", - написал Аббасов.

В заключение глава БИГ подчеркнул, что деколонизация - это не только политический процесс, но и моральный и духовный путь к восстановлению справедливости, дарованной Богом всем народам. "Я прошу вас принять во внимание ситуацию на Корсике в ходе вашего визита на остров. Верю, что ваше присутствие станет лучом надежды не только для корсиканцев, но и для всех народов, страдающих от колониализма", - говорится в письме.