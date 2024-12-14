БИГ может начать сотрудничество с Реюньоном со следующего года

Бакинская инициативная группа (БИГ) со следующего года начнет сотрудничество с Реюньоном [заморский регион Франции на одноименном острове в Индийском океане] в области деколонизации.

Бакинская инициативная группа со следующего года начнет сотрудничество с Реюньоном [заморский регион Франции на одноименном острове в Индийском океане] в области деколонизации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

По его словам, расширение деятельности в указанной сфере имеет как положительные, так и негативные стороны.

"За год и 4 месяца с начала деятельности БИГ количество регионов, с которыми мы сотрудничаем, достигло 18. В этом году в этот список вошли Коморские острова", - сказал Аббасов, выразив надежду, что число регионов и народов, страдающих от колониализма, сократится.