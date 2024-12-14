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БИГ может начать сотрудничество с Реюньоном со следующего года

БИГ может начать сотрудничество с Реюньоном со следующего года Бакинская инициативная группа (БИГ) со следующего года начнет сотрудничество с Реюньоном [заморский регион Франции на одноименном острове в Индийском океане] в области деколонизации.
Внутренняя политика
14 декабря 2024 г. 13:31
БИГ может начать сотрудничество с Реюньоном со следующего года

Бакинская инициативная группа со следующего года начнет сотрудничество с Реюньоном [заморский регион Франции на одноименном острове в Индийском океане] в области деколонизации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

По его словам, расширение деятельности в указанной сфере имеет как положительные, так и негативные стороны.

"За год и 4 месяца с начала деятельности БИГ количество регионов, с которыми мы сотрудничаем, достигло 18. В этом году в этот список вошли Коморские острова", - сказал Аббасов, выразив надежду, что число регионов и народов, страдающих от колониализма, сократится.

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Версия на английском языке BIG hopeful to see number of territories and peoples suffering from colonization decrease
Версия на азербайджанском языке BTQ: Kolonizasiyadan əziyyət çəkən ərazilərin və xalqların sayının azalacağına ümid edirik

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