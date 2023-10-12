Бакинский государственный университет (БГУ) и Община Западного Азербайджана разработают совместный план действий с целью проведения исследований по истории Западного Азербайджана.
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При историческом факультете БГУ планируется создание научно-исследовательского центра по истории Западного Азербайджана, который займется проведением системных научных исследований в этом направлении.
В образовательные программы БГУ на уровне бакалавриата и магистратуры также планируется включить занятия по истории, культуре, фольклору, диалекту, топонимам Западного Азербайджана, а также уроки, посвященные истории Иреванской учительской семинарии, и другие занятия.