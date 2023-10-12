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БГУ и Община Западного Азербайджана разработают совместный план действий

БГУ и Община Западного Азербайджана разработают совместный план действий Бакинский государственный университет (БГУ) и Община Западного Азербайджана разработают совместный план действий с целью проведения исследований по истории Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
12 октября 2023 г. 22:42
БГУ и Община Западного Азербайджана разработают совместный план действий

Бакинский государственный университет (БГУ) и Община Западного Азербайджана разработают совместный план действий с целью проведения исследований по истории Западного Азербайджана.

Как сообщили Report в университете, в рамках Плана действий все факультеты БГУ будут привлечены к исследованиям, связанным с Западным Азербайджаном, предусматривается проведение совместных международных конференций, научных семинаров и других мероприятий.

При историческом факультете БГУ планируется создание научно-исследовательского центра по истории Западного Азербайджана, который займется проведением системных научных исследований в этом направлении.

В образовательные программы БГУ на уровне бакалавриата и магистратуры также планируется включить занятия по истории, культуре, фольклору, диалекту, топонимам Западного Азербайджана, а также уроки, посвященные истории Иреванской учительской семинарии, и другие занятия.

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Версия на азербайджанском языке BDU və Qərbi Azərbaycan İcması birgə fəaliyyət planı hazırlayacaq

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