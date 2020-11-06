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Безработным в 10 городах и районах Азербайджана выплатят 190 манатов

Безработным в 10 городах и районах Азербайджана выплатят 190 манатов Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес изменения в порядок особого карантинного режима на административных территориях городов Шеки, Лянкяран и районов Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз.
Внутренняя политика
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6 ноября 2020 г. 15:16
Безработным в 10 городах и районах Азербайджана выплатят 190 манатов

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес изменения в порядок особого карантинного режима на административных территориях городов Шеки, Лянкяран и районов Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз.

Как сообщает Report, Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить единовременную выплату в размере прожиточного минимума (190 манатов) безработным и неформально работающим членам малоимущих семей, потерявшим доход из-за введения особого карантинного режима в 10 городах и районах республики.

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Версия на азербайджанском языке 10 şəhər və rayon üzrə işsiz şəxslərə 190 manat veriləcək

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