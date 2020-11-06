Безработным в 10 городах и районах Азербайджана выплатят 190 манатов

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес изменения в порядок особого карантинного режима на административных территориях городов Шеки, Лянкяран и районов Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес изменения в порядок особого карантинного режима на административных территориях городов Шеки, Лянкяран и районов Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз.

Как сообщает Report, Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить единовременную выплату в размере прожиточного минимума (190 манатов) безработным и неформально работающим членам малоимущих семей, потерявшим доход из-за введения особого карантинного режима в 10 городах и районах республики.