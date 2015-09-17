​Бежавший из Армении в Азербайджан оппозиционер проведет пресс-конференцию

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Бежавший из Армении в Азербайджан представитель армянской оппозиции Ваан Мартиросян проведет пресс-конференцию.

Об этом Report сообщили в Международном пресс-центре.

Ваан Мартиросян является членом оппозиционного "Внутринационального освободительного движения" и был вынужден покинуть Армению из-за давления госорганов и отдельных лиц. Он попросил политическое убежище в Азербайджане для обеспечения личной безопасности и безопасности семьи.