 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Бежавший из Армении в Азербайджан оппозиционер проведет пресс-конференцию

    Он попросил политическое убежище в Азербайджане для обеспечения личной безопасности и безопасности семьи

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Бежавший из Армении в Азербайджан представитель армянской оппозиции Ваан Мартиросян проведет пресс-конференцию.

    Об этом Report сообщили в Международном пресс-центре.

    Ваан Мартиросян является членом оппозиционного "Внутринационального освободительного движения" и был вынужден покинуть Армению из-за давления госорганов и отдельных лиц. Он попросил политическое убежище в Азербайджане для обеспечения личной безопасности и безопасности семьи. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi