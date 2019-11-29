Беспартийные депутаты Милли Меджлиса поддержали роспуск парламента

Представленные в Милли Меджлисе беспартийные депутаты провели заседание, связанное с роспуском парламента.
Как сообщает Report, на заседании они выступили с предложением обратиться в ММ по поводу роспуска парламента.
Отметим, что обращение обсудят 2 декабря на пленарном заседании парламента.
28 ноября прошло заседание Политического совета ПЕА, на котором было принято решение рекомендовать представленным в парламенте депутатам от ПЕА выступить с инициативой о роспуске ММ.
Samirə AbdullayevaАвтор новости