Беспартийные депутаты Милли Меджлиса поддержали роспуск парламента

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Представленные в Милли Меджлисе беспартийные депутаты провели заседание, связанное с роспуском парламента.

Как сообщает Report, на заседании они выступили с предложением обратиться в ММ по поводу роспуска парламента.

Отметим, что обращение обсудят 2 декабря на пленарном заседании парламента.

28 ноября прошло заседание Политического совета ПЕА, на котором было принято решение рекомендовать представленным в парламенте депутатам от ПЕА выступить с инициативой о роспуске ММ.