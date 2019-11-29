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Беспартийные депутаты Милли Меджлиса поддержали роспуск парламента

Беспартийные депутаты Милли Меджлиса поддержали роспуск парламента
© Report

Представленные в Милли Меджлисе беспартийные депутаты провели заседание, связанное с роспуском парламента.

Как сообщает Report, на заседании они выступили с предложением обратиться в ММ по поводу роспуска парламента. 

Отметим, что обращение обсудят 2 декабря на пленарном заседании парламента.  

28 ноября прошло заседание Политического совета ПЕА, на котором было принято решение рекомендовать представленным в парламенте депутатам от ПЕА выступить с инициативой о роспуске ММ. 

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