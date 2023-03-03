Берегите каждую каплю воды уже сегодня!

Мы равнодушно наблюдаем за тем, как течет вода из открытого нами во время чистки зубов крана, из поврежденных труб, откуда вытекают тонны воды, из забытого под деревом шланга для полива деревьев, не задумываясь о том, что из-за нашего равнодушия и невнима

Мы равнодушно наблюдаем за тем, как течет вода из открытого нами во время чистки зубов крана, из поврежденных труб, откуда вытекают тонны воды, из забытого под деревом шланга для полива деревьев, не задумываясь о том, что из-за нашего равнодушия и невнимательности мы используем воду во много раз превышающую наши потребности.

Начатая несколько месяцев назад кампания Bir Damcı направлена на привлечение внимания общества к данной проблеме, она вынуждает нас задуматься о серьезных последствиях нашего сегодняшнего безразличия. Этап кампании Bir damcı qoruyaq содержит призыв о важности сохранения для будущих поколений каждой капли воды.

По прогнозам экспертов, в 2100 году водные ресурсы нашей страны сократятся на 40%. Данная пугающая цифра говорит о том, что в будущем бесперебойное обеспечение наших детей водой может оказаться под угрозой.

Выход из ситуации есть: чтобы в будущем не столкнуться с проблемой нехватки воды достаточно отказаться от нерационального использования воды, применять современное оборудование, обеспечивающее экономное расходование воды в производстве. Чтобы наши дети не столкнулись с дефицитом воды в будущем, мы должны беречь каждую каплю воды уже сегодня.

В рамках кампании общественности представлены результаты нерационального использования воды в повседневной жизни, а также показаны способы их предотвращения. Этой цели служат рекламные ролики, транслируемые по теле- и радиоканалам, наружной рекламы, размещенные на различных столичных улицах, а также контент, распространяемый на цифровых носителях. Подробную информацию о кампании можно получить на сайте birdamci.az , на страницах в Facebook и Instagram .

Отметим, что кампания осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерсу", Открытым акционерным обществом "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" и Общественным объединением IDEA. Креативная и коммуникационная стратегия проекта разработана коммуникационным агентством Maverick.