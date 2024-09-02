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Белорусский парламентарий: Примером прочных отношений между нашими странами является дружба президентов

Белорусский парламентарий: Примером прочных отношений между нашими странами является дружба президентов В ходе прошедших в Азербайджане внеочередных парламентских выборах ни на одном избирательном участке не было выявлено каких-либо нарушений.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 12:31
Белорусский парламентарий: Примером прочных отношений между нашими странами является дружба президентов

В ходе прошедших в Азербайджане внеочередных парламентских выборах ни на одном избирательном участке не было выявлено каких-либо нарушений.

Как передает Report, об этом заместитель председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко сказал на пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что выборы прошли в демократичной атмосфере. "Можно много говорить и приводить различные слова о демократии, но точно следует отметить, что в Азербайджане у избирателя был широчайший выбор", - сказал белорусский парламентарий.

Хоменко отметил, что он вместе с другими наблюдателями побывал на всех избирательных участках в Физули, Шуше и Ханкенди: Я неоднократно посещал Азербайджан и осведомлен о "высочайшем правовом режиме". Поэтому и была необходимость посмотреть, как организован процесс выборов в стране, которая восстанавливается после военных действий".

Представитель Беларуси отметил высокую активность граждан, которые приходили голосовать семьями на избирательные участки.

Хоменко выразил надежду, что между сформировавшимся парламентом Азербайджана и Беларуси будут поддерживаться тесные отношения: "Примером прочных отношений и крепкой дружбы между нашими странами является дружба президентов, которые всегда готовы помочь друг другу".

В заключении Хоменко отметил, что в его стране чтят и помнят азербайджанских героев, погибших за освобождение Беларуси во время Второй мировой войны.

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Версия на азербайджанском языке Belaruslu parlamentari: Azərbaycan seçiciləri geniş seçimə malik idi
Версия на английском языке Belarusian MP: 'Friendship between presidents - example of strong relations between our countries'

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