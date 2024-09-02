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Белорусский парламентарий: Ожидаем продолжения тесных связей между парламентами двух стран

Белорусский парламентарий: Ожидаем продолжения тесных связей между парламентами двух стран Для людей в Азербайджане парламентские выборы были праздником, они были организованы на высочайшем уровне, была обеспечена прозрачность.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 10:05
Белорусский парламентарий: Ожидаем продолжения тесных связей между парламентами двух стран

Для людей в Азербайджане парламентские выборы были праздником, они были организованы на высочайшем уровне, была обеспечена прозрачность.

Как передает Report, об этом заместитель председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко сказал на пресс-конференции в понедельник.

Он выразил надежду, что отношения со вновь избранным парламентом Азербайджана будут хорошими: "Взаимоотношения между азербайджанским и белорусским парламентами всегда были тесными, и я надеюсь, что эта традиция будет продолжена".

По его словам, делегация из наблюдателей из Беларуси была представлена 14 делегатами. Они посетили различные регионы Азербайджана, а он лично Шушу, Ханкенди и Физули.

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Версия на английском языке Belarusian MP: We expect close ties between parliaments of two countries to continue
Версия на азербайджанском языке Belaruslu deputat: Biz iki ölkənin parlamentləri arasında sıx əlaqələrin davam edəcəyini gözləyirik

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