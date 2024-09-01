Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне

Высоко оцениваем уровень организованности проходящих в Азербайджане выборов.

Высоко оцениваем уровень организованности проходящих в Азербайджане выборов.

Об этом Report сказал наблюдатель от МПА СНГ от Беларуси, депутат парламента этой страны Владимир Боровенко.

"Сразу заметно и видно, как подготовлены избирательные участки. Все организованно на высшем уровне", - сказал он.

Боровенко также отметил, что, посещая другие избирательные участки, он также наблюдал хорошую организацию.

"Мы уже посетили другие с коллегами от МПА СНГ 7 избирательных участков, поэтому определенные впечатления мы уже составили. Хочется особо отметить высокую организацию выборов, подготовительную работу, которая прошла со стороны Центральной избирательной комиссии", - сказал наблюдатель.