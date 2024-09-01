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Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне

Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне Высоко оцениваем уровень организованности проходящих в Азербайджане выборов.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 12:05
Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне

Высоко оцениваем уровень организованности проходящих в Азербайджане выборов.

Об этом Report сказал наблюдатель от МПА СНГ от Беларуси, депутат парламента этой страны Владимир Боровенко.

"Сразу заметно и видно, как подготовлены избирательные участки. Все организованно на высшем уровне", - сказал он.

Боровенко также отметил, что, посещая другие избирательные участки, он также наблюдал хорошую организацию.

"Мы уже посетили другие с коллегами от МПА СНГ 7 избирательных участков, поэтому определенные впечатления мы уже составили. Хочется особо отметить высокую организацию выборов, подготовительную работу, которая прошла со стороны Центральной избирательной комиссии", - сказал наблюдатель.

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Версия на английском языке ФотоBelarusian observer: Parliamentary elections in Azerbaijan organized at high level
Версия на азербайджанском языке ФотоBelaruslu müşahidəçi: Parlament seçkiləri yüksək səviyyədə təşkil olunub

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