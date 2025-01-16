БЦЗ заявил о готовности провести экспертизу на фоне обвинений коллег актрисы Чимназ Султановой

Бакинский центр здоровья (БЦЗ) заявил о готовности провести официальное расследование и экспертизу в связи с заявлениями о том, что причиной смерти актрисы Чимназ Султановой стала врачебная ошибка.

Бакинский центр здоровья (БЦЗ) заявил о готовности провести официальное расследование и экспертизу в связи с заявлениями коллег актрисы Чимназ Султановой о том, что причиной ее смерти стала врачебная ошибка.

Об этом в БЦЗ сообщили в ответ на запрос Report.

В центре отметили, что актриса Чимназ Муталлим гызы Гейбатова (Султанова), 1980 года рождения, неоднократно получала медицинскую помощь в БЦЗ, начиная с 2021 года (за 4 года).

"В марте и июле 2021 года, в июле 2023 года, в апреле, октябре и ноябре 2024 года она находилась на стационарном хирургическом лечении. При первом обращении она была принята с диагнозом непроходимость кишечника из-за крупного образования в брюшной полости. Была проведена операция по удалению образования и устранению непроходимости кишечника. При патогистологическом исследовании подтвердилась "лейомиосаркома". Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии и направлена под наблюдение онколога. В онкологическом центре она прошла радиотерапию", - говорится в заявлении.

В БЦЗ также подчеркнули, что Султанова в последующие периоды обращалась с метастазами той же болезни в различные органы брюшной полости, непроходимостью кишечника, симптомами острого живота и получала хирургическое лечение.

"После каждой операции она направлялась под наблюдение онколога. После второй операции она также прошла химиотерапию. При последнем обращении она находилась на стационарном хирургическом лечении с диагнозом "лейомиосаркома брыжейки подвздошной кишки IV степени, метастазы в печень, мочевой пузырь, прямую кишку, брыжейку тонкой кишки и брюшину", которая полностью перекрывала просвет кишечника, вызывая непроходимость. После операции пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии. В последние дни она не обращалась в нашу клинику", - сообщили в центре.

Напомним, что актриса скончалась 15 января в свой день рождения. Сегодня она была похоронена на Амирджанском кладбище.