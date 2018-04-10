Башган "Мусавата": Я говорил с Исой Гамбаром, он чувствует себя хорошо

© Report

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Германии продолжается лечение председателя Национального центра стратегического мышления, экс-главы Партии Мусават Исы Гамбара.

Башган Партии Мусават Ариф Гаджилы сообщил Report, что в скором времени лечение Исы Гамбара закончится.

А.Гаджилы сказал, что несколько раз говорил по телефону с Исой Гамбаром, экс-глава партии хорошо себя чувствует:

"Мы хотели бы, чтобы Иса Гамбар после завершения лечения немного там отдохнул. Но в любом случае, ему самому решать, когда он вернется в Азербайджан".

Отметим, что 13 января в здоровье И.Гамбара возникли проблемы, он был доставлен в Центральную клиническую больницу. Там ему провели стентирование сосудов сердца. 23 февраля он опять был доставлен в Центральную клиническую больницу. В больнице сообщили, что на сей раз его обращение не связано с проблемами с сердцем, пациент был помещен в стационар. Затем в сопровождении башгана партии Арифа Гаджилы и врача Центральной клинической больницы Иса Гамбар был доставлен на лечение в больницу Hacettepe в Анкаре. 14 марта Иса Гамбар был выписан из больницы и вернулся в Баку. 4 апреля для продолжения лечения он отправился в Германию.