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Банковские реквизиты Фонда YAŞAT

Банковские реквизиты Фонда YAŞAT Госагентство назначено распорядителем средств Фонда
Внутренняя политика
8 декабря 2020 г. 13:25
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT

В Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики состоялась пресс-конференция, посвященная созданию Фонда "YAŞAT".

Как передает Report, мероприятие прошло в онлайн-формате в соответствии с условиями пандемии COVID-19.

Фонд "YAŞAT" был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года в целях поддержки по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и семьям шехидов.

Целью учреждения Фонда является создание соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества по дополнительной поддержке мер, осуществляемых государством в сфере социальной защиты семей шехидов и лиц, получивших инвалидность в результате военных действий, обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в данной сфере.

Председатель Госагентства Ульви Мехтиев рассказал о формировании, управлении и порядке использования средств Фонда.

Госагентство назначено распорядителем средств Фонда, общий контроль над формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный президентом.

Соответствующие средства будут формироваться за счет помощи (пожертвований) граждан Азербайджанской Республики, наших соотечественников, проживающих за рубежом, других физических и юридических лиц в виде добровольных финансовых средств, а также других источников, не запрещенных законом.

Банковские реквизиты Фонда YAŞAT:

Для пожертвований внутри Азербайджана:
Счет AZN: AZ76IBAZ38090019447968925204

Для пожертвований из-за рубежа:
Счет USD: AZ66IBAZ38190018407968925204
Счет EURO: AZ46IBAZ38190019787968925204
Счет в рублях: AZ83IBAZ38190018107968925204

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Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” Fondunun bank rekvizitləri açıqlandı

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