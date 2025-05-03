Балаж Хендрих: Венгрия играет роль моста между тюркским миром и Европой

Венгрия, выступающая в Организации тюркских государств (ОТГ) в статусе наблюдателя, играет роль моста между тюркским миром и Европой, а также двери, открывающей путь к диалогу и сотрудничеству, выходящим за рамки традиционных границ.

Венгрия, выступающая в Организации тюркских государств (ОТГ) в статусе наблюдателя, играет роль моста между тюркским миром и Европой, а также двери, открывающей путь к диалогу и сотрудничеству, выходящим за рамки традиционных границ.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор представительства ОТГ в Венгрии Балаж Хендрих на панельной сессии "Единство в языке, мысли и деле: будущее тюркского мира", организованной Управлением по связям администрации президента Турции по случаю Дня тюркизма.

По его словам, участие Венгрии в ОТГ основывается на глубоких исторических, языковых и культурных связях:

"Наше представительство в Будапеште - это не просто административная структура. Это центр культурного обмена, экономического партнёрства и академического сотрудничества. Оно демонстрирует приверженность Венгрии ценностям и будущему тюркского мира, а также инклюзивный подход ОТГ, выходящий за рамки географических границ. Будапештское представительство - первый такой центр, созданный за пределами тюркского мира, и оно нацелено на содействие экономическому и торговому партнерству между странами ОТГ и Европейским союзом, развитие культурного и образовательного обмена, включая стипендии, совместные исследования и молодёжные программы, поддержку турецкой диаспоры и укрепление духа общности среди тюрков в Европе".

Б. Хендрих добавил, что через эту деятельность представительство усиливает голос ОТГ в самом сердце Европы и способствует реализации стратегии "Тюркский мир – 2040", направленной на сохранение общей идентичности, устойчивое развитие и углублённую интеграцию.