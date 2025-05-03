О нас

Балаж Хендрих: Венгрия играет роль моста между тюркским миром и Европой

Балаж Хендрих: Венгрия играет роль моста между тюркским миром и Европой Венгрия, выступающая в Организации тюркских государств (ОТГ) в статусе наблюдателя, играет роль моста между тюркским миром и Европой, а также двери, открывающей путь к диалогу и сотрудничеству, выходящим за рамки традиционных границ.
Внутренняя политика
3 мая 2025 г. 18:12
Балаж Хендрих: Венгрия играет роль моста между тюркским миром и Европой

Венгрия, выступающая в Организации тюркских государств (ОТГ) в статусе наблюдателя, играет роль моста между тюркским миром и Европой, а также двери, открывающей путь к диалогу и сотрудничеству, выходящим за рамки традиционных границ.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор представительства ОТГ в Венгрии Балаж Хендрих на панельной сессии "Единство в языке, мысли и деле: будущее тюркского мира", организованной Управлением по связям администрации президента Турции по случаю Дня тюркизма.

По его словам, участие Венгрии в ОТГ основывается на глубоких исторических, языковых и культурных связях:

"Наше представительство в Будапеште - это не просто административная структура. Это центр культурного обмена, экономического партнёрства и академического сотрудничества. Оно демонстрирует приверженность Венгрии ценностям и будущему тюркского мира, а также инклюзивный подход ОТГ, выходящий за рамки географических границ. Будапештское представительство - первый такой центр, созданный за пределами тюркского мира, и оно нацелено на содействие экономическому и торговому партнерству между странами ОТГ и Европейским союзом, развитие культурного и образовательного обмена, включая стипендии, совместные исследования и молодёжные программы, поддержку турецкой диаспоры и укрепление духа общности среди тюрков в Европе".

Б. Хендрих добавил, что через эту деятельность представительство усиливает голос ОТГ в самом сердце Европы и способствует реализации стратегии "Тюркский мир – 2040", направленной на сохранение общей идентичности, устойчивое развитие и углублённую интеграцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan türk dünyası ilə Avropa arasında ənənəvi sərhədləri aşan dialoq üçün qapı rolunu oynayır

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi