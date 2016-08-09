Балабаба Рзаеву присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Балабаба Гусейнага оглу Рзаеву почетного звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, почетное звание Б.Рзаеву присвоено за заслуги в развитии электроэнергетической сферы в Азербайджане.

Другим распоряжением главы государства за заслуги в развитии электроэнергетики в Азербайджане Фуаду Агакерим оглу Мамедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.