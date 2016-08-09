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    Балабаба Рзаеву присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"

    А Фуаду Мамедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Балабаба Гусейнага оглу Рзаеву почетного звания "Заслуженный инженер".

    Как сообщает Report, почетное звание Б.Рзаеву присвоено за заслуги в развитии электроэнергетической сферы в Азербайджане.

    Другим распоряжением главы государства за заслуги в развитии электроэнергетики в Азербайджане Фуаду Агакерим оглу Мамедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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