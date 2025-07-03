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Баку в следующем году примет осеннюю конференцию Европейской ассоциации молодых юристов

Баку в следующем году примет осеннюю конференцию Европейской ассоциации молодых юристов Баку в следующем году примет осеннюю конференцию Европейской ассоциации молодых юристов
Внутренняя политика
3 июля 2025 г. 15:06
Баку в следующем году примет осеннюю конференцию Европейской ассоциации молодых юристов

Ежегодная осенняя конференция Европейской ассоциации молодых юристов (EYBA) в 2026 году пройдет в Баку.

Как сообщили Report сообщили в Коллегии адвокатов, решение было принято по итогам конференции EYBA в Амстердаме.

Азербайджан на мероприятии представил сопредседатель комитета "Молодые адвокаты" и полномочный представитель Коллегии адвокатов в EYBA Юнис Насибов.

Также состоялись выборы нового президента EYBA и новых членов Исполнительного комитета. Юнис Насибов был избран членом Исполнительного комитета EYBA.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Gənc Vəkillər Assosiasiyasının payız konfransı gələn il Bakıda keçiriləcək

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