Баку в следующем году примет осеннюю конференцию Европейской ассоциации молодых юристов

Баку в следующем году примет осеннюю конференцию Европейской ассоциации молодых юристов

Ежегодная осенняя конференция Европейской ассоциации молодых юристов (EYBA) в 2026 году пройдет в Баку.

Как сообщили Report сообщили в Коллегии адвокатов, решение было принято по итогам конференции EYBA в Амстердаме.

Азербайджан на мероприятии представил сопредседатель комитета "Молодые адвокаты" и полномочный представитель Коллегии адвокатов в EYBA Юнис Насибов.

Также состоялись выборы нового президента EYBA и новых членов Исполнительного комитета. Юнис Насибов был избран членом Исполнительного комитета EYBA.