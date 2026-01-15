"Baku TV" посетил семью Мустафаевых в Гадруте
Внутренняя политика
- 15 января, 2026
- 19:12
Телеканал "Baku TV" посетил семью Мустафаевых, которая четыре месяца назад поселилась в Гадруте.
Как передает Report, глава семьи Захид Мустафаев поделился с журналистами особенным воспоминанием - первым гостем в их новом доме стал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Мустафаев подчеркнул внимательное отношение главы государства к его семье: "Он поинтересовался моими детьми, дал конкретные поручения относительно обеспечения их работой. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю крепкого здоровья нашим ветеранам, благодаря которым мы смогли вернуться в родные края".
