"Baku TV" посетил семью Мустафаевых в Гадруте

Телеканал "Baku TV" посетил семью Мустафаевых, которая четыре месяца назад поселилась в Гадруте.

Как передает Report, глава семьи Захид Мустафаев поделился с журналистами особенным воспоминанием - первым гостем в их новом доме стал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мустафаев подчеркнул внимательное отношение главы государства к его семье: "Он поинтересовался моими детьми, дал конкретные поручения относительно обеспечения их работой. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю крепкого здоровья нашим ветеранам, благодаря которым мы смогли вернуться в родные края".