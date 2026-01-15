Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Baku TV" посетил семью Мустафаевых в Гадруте

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 19:12
    Baku TV посетил семью Мустафаевых в Гадруте

    Телеканал "Baku TV" посетил семью Мустафаевых, которая четыре месяца назад поселилась в Гадруте.

    Как передает Report, глава семьи Захид Мустафаев поделился с журналистами особенным воспоминанием - первым гостем в их новом доме стал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Мустафаев подчеркнул внимательное отношение главы государства к его семье: "Он поинтересовался моими детьми, дал конкретные поручения относительно обеспечения их работой. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю крепкого здоровья нашим ветеранам, благодаря которым мы смогли вернуться в родные края".

    Гадрут Великое возвращение Карабах Baku TV освобожденные территории
    "Baku TV" dörd aydır ki, Hadrutda məskunlaşan Mustafayevlər ailəsinin qonağı olub

    Лента новостей