    Baku TV: Агдамский комплекс "Имарет" - уцелевший символ разрушенного города

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 21:31
    Baku TV: Агдамский комплекс Имарет - уцелевший символ разрушенного города

    Агдамский комплекс "Имарет" уже является важной составляющей восстановленного историко-культурного наследия Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в репортаже, подготовленном телеканалом Baku TV с территории комплекса.

    Сообщается, что в Агдаме, подвергшемся масштабным разрушениям в период оккупации, одним из ключевых символов, сохранившихся и сегодня возрожденных, является именно комплекс "Имарат".

    Отмечается, что восстановительные работы были проведены на основе принципа максимального сохранения первоначального облика исторического архитектурного памятника. Целью является не только реставрация самого сооружения, но и возрождение культурной идентичности Агдама.

    Заведующая отделом комплекса "Имарет" Айнура Джафарова сообщила, что после освобождения Агдама от оккупации в первую очередь были начаты реставрационные работы именно в комплексе "Имарет", построенном основателем Карабахского ханства Панахали ханом.

