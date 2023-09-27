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Баку отправил еще одну автоцистерну с топливом армянам в Карабахе

Баку отправил еще одну автоцистерну с топливом армянам в Карабахе Баку отправил еще одну автоцистерну с топливом для армянских жителей Карабахского региона.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 15:38
Баку отправил еще одну автоцистерну с топливом армянам в Карабахе

Баку отправил еще одну автоцистерну с топливом для армянских жителей Карабахского региона.

Как сообщает карабахское бюро Report, автоцистерна Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 27 сентября отправилась в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что топливо отправляется по просьбе армянских жителей Карабаха, которую озвучили их представители на встрече с представителями центральных властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября.

По сей день армянам Карабаха отправили 4 автоцистерны SOCAR с топливом.

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Версия на английском языке Baku sends fuel for Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinləri üçün növbəti dəfə yanacaq göndərilib

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