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Баку отправил армянским жителям Карабаха еще 38 тонн бензина

Баку отправил армянским жителям Карабаха еще 38 тонн бензина В Карабахском регионе Азербайджанской Республики продолжаются неотложные мероприятия по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов и обеспечению потребностей проживающих там армян.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 19:13
Баку отправил армянским жителям Карабаха еще 38 тонн бензина

В Карабахском регионе Азербайджанской Республики продолжаются неотложные мероприятия по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов и обеспечению потребностей проживающих там армян.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента Азербайджанской Республики.

26 сентября 2023 года по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения детских садов, станций скорой медицинской помощи и пожарных служб горюче-смазочными материалами были отправлены очередные 2 автомобиля с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизельного топлива.

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Версия на английском языке Baku sends another 38 tons of gasoline to Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan PA: "Qarabağın erməni sakinləri üçün 38 ton benzin, 16 ton dizel yola salınıb"

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