Баку окрасился в цвета азербайджанского флага

Уже почти два месяца трехцветный флаг Азербайджана украшает улицы и проспекты, парки и площади, а также жилые и административные здания Баку

Уже почти два месяца трехцветный флаг Азербайджана украшает улицы и проспекты, парки и площади, а также жилые и административные здания Баку.

Как передает Report, акция началась после того, как 27 сентября азербайджанская армия предотвратила провокации противника на линии фронта и провела успешное контрнаступление. Освобождение Шуши нашей армией 8 ноября жители столицы встретили с большой радостью и энтузиазмом. К тому же радости добавил еще один праздник - 9 ноября - День Государственного флага.

Под трехцветным флагом Баку ждет новых хороших новостей и известий с фронта.