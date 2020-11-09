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Баку окрасился в цвета азербайджанского флага

Баку окрасился в цвета азербайджанского флага Уже почти два месяца трехцветный флаг Азербайджана украшает улицы и проспекты, парки и площади, а также жилые и административные здания Баку
Внутренняя политика
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9 ноября 2020 г. 01:23
Баку окрасился в цвета азербайджанского флага

Уже почти два месяца трехцветный флаг Азербайджана украшает улицы и проспекты, парки и площади, а также жилые и административные здания Баку.

Как передает Report, акция началась после того, как 27 сентября азербайджанская армия предотвратила провокации противника на линии фронта и провела успешное контрнаступление. Освобождение Шуши нашей армией 8 ноября жители столицы встретили с большой радостью и энтузиазмом. К тому же радости добавил еще один праздник - 9 ноября - День Государственного флага.

Под трехцветным флагом Баку ждет новых хороших новостей и известий с фронта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQələbə müjdəli Bakı bayraqlara bürünüb

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