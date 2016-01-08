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    Баку и его пригороды поделены на 12 налоговых зон

    Решение подписано премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана согласно статье 220.8.1 Налогового кодекса утвердил зональные границы города Баку, его посёлков и деревень с целью упрощённого налогообложения. Как сообщает Report, cоответствующее решение подписано премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

    Баку и его пригороды поделены на 12 налоговых зон и несколько подзон.

    Зона 1 включает прибрежную центральную часть Баку, зона 2 – прилегающие к зоне 1 центральные улицы и проспекты столицы не выше железнодорожного вокзала. Зоны 10 , 11 и 12 включают пригородные посёлки на Абшероне.

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