Баку готовится ко Дню памяти

27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти героических шехидов Отечественной войны

27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти героических шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Report, работа по подготовке ко Дню памяти завершена.

На улицах и проспектах Баку появились плакаты, связанные с 27 сентября.

С балконов зданий вывешены флаги Азербайджана.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября в Азербайджане ежегодно будет отмечаться как День памяти.

В связи с этим в действующих в Азербайджане религиозных храмах - мечетях, церквях, синагогах будет почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

В 12:00 на территории страны память шехидов почтят минутой молчания.

Вечером ряд зданий, в том числе здания Центра Гейдара Алиева и Flame Towers, будут освещены цветами флага Азербайджана. Общественное объединение “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти центральные и местные структуры Исполнительной власти организуют ряд мероприятий по всей стране, а также будут проводиться памятные мероприятия за пределами нашей страны.