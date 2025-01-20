Баку 35 лет назад - ФОТО

Сегодня 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Сегодня 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Report напоминает, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года войска бывшего Советского Союза учинили расправу над мирным населением в Баку и ряде районов Азербайджана.

В ночь трагедии в Баку и прилегающих районах были убиты 147 человек, 744 человека получили ранения.

22 января состоялись похороны жертв трагедии. Дата 20 января 1990 года считается одной из величайших трагедий современного Азербайджана и получила название "Черный январь".

Report представляет фотообзор трагедии 20 января 1990 года.