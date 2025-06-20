Бако Саакян назвал имена генералов, руководивших военными операциями во время апрельских боев

Бако Саакян назвал имена генералов, руководивших военными операциями во время апрельских боев

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда обнародовали имена генералов, руководивших военными операциями со стороны Армении во время апрельских боев 2016 года.

Как сообщает Report, на судебном процессе обвиняемый Бако Саакян, т.н. "экс-президент" сепаратистского режима, созданного на ранее оккупированных территориях Азербайджана, ответил на вопросы гособвинителя Тараны Мамедовой.

В своих показаниях Саакян заявил, что в то время операциями со стороны Армении руководили министр обороны Армении генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-полковник Юрий Хачатуров и командующий крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении - "армией" непризнанного режима - генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.