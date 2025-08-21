Бакинский региональный центр МЧС организовал учения по гражданской обороне для руководящего состава

Бакинский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провел учения по гражданской обороне для руководящего состава на тему "Организация управления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Об этом сообщили Report в МЧС.
Основной целью учений была проверка уровня подготовки руководящего и командно-начальствующего состава в связи с чрезвычайными ситуациями, а также совершенствование их знаний и навыков в этой области.
В ходе учений оценивались действия персонала по оповещению о чрезвычайной ситуации, сбору, а также организации общего управления в связи с ликвидацией последствий возникшей экстремальной ситуации, также были заслушаны доклады о функциональных обязанностях.
После успешно реализованных учений были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения.