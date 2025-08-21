Бакинский региональный центр МЧС организовал учения по гражданской обороне для руководящего состава

О нас

21 августа 2025 г. 19:37
Бакинский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провел учения по гражданской обороне для руководящего состава на тему "Организация управления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Об этом сообщили Report в МЧС.

Основной целью учений была проверка уровня подготовки руководящего и командно-начальствующего состава в связи с чрезвычайными ситуациями, а также совершенствование их знаний и навыков в этой области.

В ходе учений оценивались действия персонала по оповещению о чрезвычайной ситуации, сбору, а также организации общего управления в связи с ликвидацией последствий возникшей экстремальной ситуации, также были заслушаны доклады о функциональных обязанностях.

После успешно реализованных учений были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения.

Версия на азербайджанском языке FHN-in Bakı Regional Mərkəzi rəhbər heyətin mülki müdafiə məşqi təşkil edib

