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Бакинский офис благотворительной организации "For Azerbaijan" прошел госрегистрацию

Бакинский офис благотворительной организации "For Azerbaijan" прошел госрегистрацию Баккинский филиал благотворительной организации “For Azerbaijan” (FA), созданной в США и успешно действующей уже почти два года (www.forazerbaijan.org) прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
Внутренняя политика
16 апреля 2022 г. 11:43
Бакинский офис благотворительной организации For Azerbaijan прошел госрегистрацию

Баккинский филиал благотворительной организации “For Azerbaijan” (FA), созданной в США и успешно действующей уже почти два года (www.forazerbaijan.org) прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Как сообщает Report, основное направление деятельности организации - сосредоточить внимание на реабилитации и социально-экономической интеграции семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.

Государственная регистрация в Азербайджане позволит организации еще больше расширить сферу своей деятельности и увеличить свое влияние.

Благотворительная организация "For Azerbaijan" была создана азербайджанцами, занимающими ведущие позиции в глобальных финансовых, инвестиционных организациях.

Учредители определили институциональную структуру организации, управление, стандарты отчетности и прозрачности на основе самых современных критериев, принятых в этой области.

С момента своего возникновения FA постоянно расширяет сферу своей деятельности. На сегодняшний день успешно реализован проект по реабилитации более 50 ветеранов и членов семей шехидов. Кроме того, в июле 2021 года совместно с партнерами FA из государственного и частного секторов в Азербайджане был организован Летний лагерь “ГАЛИБЛЯР”, направленный на интеллектуальное и эмоциональное развитие 79 детей шехидов. В пик пандемии COVID-19 благотворительная организация "For Azerbaijan" оказала материальную помощь 149 семьям, включая семьи шехидов и ветеранов, в различных регионах нашей страны.

По словам Самира Сулейманова, одного из основателей и члена правления благотворительной организации, в настоящее время организация работает по нескольким направлениям. Первое направление - психологическая реабилитация участников войны, пострадавших от военной агрессии соотечественников, изучение передового мирового опыта в этом направлении, организация сотрудничества с авторитетными структурами в этой области, оказание непосредственной поддержки мерам, осуществляемым нашим государством в области психологической реабилитации.

Еще одно направление в деятельности организации связано с образованием. Руководствуясь рекомендациями президента в ходе выступления в День молодежи планируется организовать встречи выпускников ведущих университетов мира и основателей "For Azerbaijan" с азербайджанской молодежью, начать новый проект менторства.

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Версия на английском языке Baku office of For Azerbaijan charity registered
Версия на азербайджанском языке "For Azerbaijan" Xeyriyyə Təşkilatının Bakı ofisi qeydiyyata alınıb

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