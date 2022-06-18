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Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему "Глобализация и растущие неравенства"

Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему "Глобализация и растущие неравенства" Стартовавший 18 июня IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви и проходящий под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжил свою работу панел
Внутренняя политика
18 июня 2022 г. 11:18
Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему Глобализация и растущие неравенства

Стартовавший 18 июня IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви и проходящий под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжил свою работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума прошло очередное панельное заседание на тему "Глобализация и растущие неравенства".

Выступивший на панельном заседании министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что, повышая устойчивость системы страны, следует обеспечить доступность экономики, дохода для населения:

"Азербайджан работает над разработкой определенных нормативных документов в связи с налоговой сферой. Мы должны обращать внимание и на ценности общества. Налоги должны быть адаптированы к условиям в стране. В связи с этим мы продолжим совершенствовать законодательные акты".

Министр также отметил, что в Азербайджане, восстановившем независимость после распада СССР, появилась такая уязвимая категория населения, как вынужденные переселенцы и беженцы:

"Мы направили усилия на то, чтобы повысить доходы этой категории населения. Мы сфокусировали политику на инклюзивности, постарались создать механизм социальной защиты. Ресурсы Государственного нефтяного фонда были направлены на улучшение жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, строительство домов для них. Также были выделены средства на обучение студентов за рубежом, уделено внимание повышению минимальной суммы пенсий в стране".

Также на панельном заседании выступила экс-президент Эквадора Розалия Артеага Серрано.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Forumu: “Qloballaşma və artan bərabərsizliklər” mövzusunda panel iclası keçirilib

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