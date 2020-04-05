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Бакинская полиция выявляет нарушителей особого карантинного режима - ФОТО

​Бакинская полиция выявляет нарушителей особого карантинного режима

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Реализуются запланированные меры в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции совместно с военнослужащими Внутренних войск МВД продолжают патрулировать территорию столицы.

Сотрудники МВД требуют, чтобы люди не покидали дома и квартиры, места постоянного или временного проживания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19).

Нарушители правил особого карантинного режима выявляются и в их отношении принимаются соответствующие меры.

После проверки документов лиц, имеющих соответствующие разрешительные документы и пользующихся услугой SMS, отпускают.

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