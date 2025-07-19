О нас

Бакинская инициативная группа представила отчет об истории колонизации Новой Каледонии 

Бакинская инициативная группа представила отчет об истории колонизации Новой Каледонии  Бакинская инициативная группа (BIG), международная неправительственная организация, опубликовала всесторонний отчет, посвященный истории колонизации Новой Каледонии и ее последствиям.
Внутренняя политика
19 июля 2025 г. 10:28
Бакинская инициативная группа представила отчет об истории колонизации Новой Каледонии 

Бакинская инициативная группа (БИГ) опубликовала всесторонний отчет, посвященный истории колонизации Новой Каледонии и ее последствиям.

Как передает Report, документ, доступный на сайте организации, подробно освещает длительный период французского колониального правления, борьбу коренного народа канаков за свои права и международную реакцию на продолжающиеся вызовы в регионе.

В отчете представлена информация о том, как Новая Каледония стала французской колонией в 1853 году, когда Франция аннексировала территорию, игнорируя права коренного населения канаков. Подчеркивается, что колониальный режим сопровождался систематическим угнетением: канаков лишали земель, насильно принуждали к труду и ограничивали в правах. Политика ассимиляции и экономическая эксплуатация, включая добычу никеля, привели к глубокому социальному и экономическому неравенству. Отмечается, что колониальные власти использовали репрессивные меры для подавления сопротивления, включая насильственное переселение и дискриминационные законы.

Документ подробно останавливается на истории протестов канаков, начиная с XIX века и до современности. Особое внимание уделяется движению за независимость, которое активизировалось в XX веке. В отчете упоминаются ключевые события, такие как восстания 1878 и 1917 годов, а также более поздние протесты 1980-х годов, вызванные несправедливым распределением ресурсов и политической маргинализацией канаков. В последние годы, согласно отчету, протесты против французского правления усилились, особенно после референдумов о независимости (2018, 2020, 2021), результаты которых оспариваются из-за низкой явки коренного населения и влияния пандемии COVID-19. В 2024 году Новая Каледония столкнулась с масштабным кризисом, спровоцированным предложенной Францией реформой избирательного законодательства, которая расширяла право голоса для некоренного населения, угрожая политическому влиянию канаков. Это вызвало массовые протесты, сопровождавшиеся насилием, введением чрезвычайного положения и жесткими мерами со стороны французских властей, включая аресты и ограничения общественных свобод.

Бакинская инициативная группа подчеркивает, что канакское население продолжает сталкиваться с насилием и арестами со стороны французских властей, что вызывает обеспокоенность в вопросах соблюдения прав человека.

Отчет фиксирует нарастающий интерес международного сообщества к ситуации в Новой Каледонии. Различные правозащитные организации и страны, выступающие за деколонизацию, выразили поддержку канакскому народу. Действия французских властей, включая применение силы против протестующих, подвергаются критике на международных площадках. БИГ призывает к более активному участию ООН и других международных институтов в решении вопроса деколонизации Новой Каледонии, подчеркивая необходимость соблюдения права канаков на самоопределение.

В отчете также отмечена и роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в поддержке борьбы за деколонизацию. Документ подчеркивает, что Азербайджан, выступающий за справедливость и суверенитет на международной арене, стал важным голосом в поддержке народов, страдающих от колониального угнетения. Ильхам Алиев, по данным отчета, неоднократно поднимал вопрос Новой Каледонии на международных форумах, включая Движение неприсоединения, где он председательствовал в 2019–2022 годах. Его усилия направлены на привлечение внимания к нарушениям прав канаков и необходимости выполнения резолюций ООН о деколонизации. В отчете особо отмечается, что инициативы Азербайджана, включая создание Бакинской инициативной группы, способствовали повышению осведомленности о проблеме и мобилизации международной поддержки.

Отчет Бакинской инициативной группы представляет собой важный вклад в изучение колониальной истории Новой Каледонии и текущей борьбы канаков за свои права. Документ подчеркивает необходимость международного внимания к проблеме и призывает к конкретным шагам для обеспечения справедливости и самоопределения для коренного населения. Роль Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева в этом процессе выделяется как пример активной поддержки деколонизации на глобальном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BIG, foreign researchers investigate riots, repressions in New Caledonia
Версия на азербайджанском языке BTQ xarici tədqiqatçılarla birlikdə Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar, repressiyalar və buna beynəxalq reaksiyanı araşdırıb

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi