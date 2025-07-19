Бакинская инициативная группа представила отчет об истории колонизации Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (BIG), международная неправительственная организация, опубликовала всесторонний отчет, посвященный истории колонизации Новой Каледонии и ее последствиям.

Бакинская инициативная группа (БИГ) опубликовала всесторонний отчет , посвященный истории колонизации Новой Каледонии и ее последствиям.

Как передает Report, документ, доступный на сайте организации, подробно освещает длительный период французского колониального правления, борьбу коренного народа канаков за свои права и международную реакцию на продолжающиеся вызовы в регионе.

В отчете представлена информация о том, как Новая Каледония стала французской колонией в 1853 году, когда Франция аннексировала территорию, игнорируя права коренного населения канаков. Подчеркивается, что колониальный режим сопровождался систематическим угнетением: канаков лишали земель, насильно принуждали к труду и ограничивали в правах. Политика ассимиляции и экономическая эксплуатация, включая добычу никеля, привели к глубокому социальному и экономическому неравенству. Отмечается, что колониальные власти использовали репрессивные меры для подавления сопротивления, включая насильственное переселение и дискриминационные законы.

Документ подробно останавливается на истории протестов канаков, начиная с XIX века и до современности. Особое внимание уделяется движению за независимость, которое активизировалось в XX веке. В отчете упоминаются ключевые события, такие как восстания 1878 и 1917 годов, а также более поздние протесты 1980-х годов, вызванные несправедливым распределением ресурсов и политической маргинализацией канаков. В последние годы, согласно отчету, протесты против французского правления усилились, особенно после референдумов о независимости (2018, 2020, 2021), результаты которых оспариваются из-за низкой явки коренного населения и влияния пандемии COVID-19. В 2024 году Новая Каледония столкнулась с масштабным кризисом, спровоцированным предложенной Францией реформой избирательного законодательства, которая расширяла право голоса для некоренного населения, угрожая политическому влиянию канаков. Это вызвало массовые протесты, сопровождавшиеся насилием, введением чрезвычайного положения и жесткими мерами со стороны французских властей, включая аресты и ограничения общественных свобод.

Бакинская инициативная группа подчеркивает, что канакское население продолжает сталкиваться с насилием и арестами со стороны французских властей, что вызывает обеспокоенность в вопросах соблюдения прав человека.

Отчет фиксирует нарастающий интерес международного сообщества к ситуации в Новой Каледонии. Различные правозащитные организации и страны, выступающие за деколонизацию, выразили поддержку канакскому народу. Действия французских властей, включая применение силы против протестующих, подвергаются критике на международных площадках. БИГ призывает к более активному участию ООН и других международных институтов в решении вопроса деколонизации Новой Каледонии, подчеркивая необходимость соблюдения права канаков на самоопределение.

В отчете также отмечена и роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в поддержке борьбы за деколонизацию. Документ подчеркивает, что Азербайджан, выступающий за справедливость и суверенитет на международной арене, стал важным голосом в поддержке народов, страдающих от колониального угнетения. Ильхам Алиев, по данным отчета, неоднократно поднимал вопрос Новой Каледонии на международных форумах, включая Движение неприсоединения, где он председательствовал в 2019–2022 годах. Его усилия направлены на привлечение внимания к нарушениям прав канаков и необходимости выполнения резолюций ООН о деколонизации. В отчете особо отмечается, что инициативы Азербайджана, включая создание Бакинской инициативной группы, способствовали повышению осведомленности о проблеме и мобилизации международной поддержки.

Отчет Бакинской инициативной группы представляет собой важный вклад в изучение колониальной истории Новой Каледонии и текущей борьбы канаков за свои права. Документ подчеркивает необходимость международного внимания к проблеме и призывает к конкретным шагам для обеспечения справедливости и самоопределения для коренного населения. Роль Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева в этом процессе выделяется как пример активной поддержки деколонизации на глобальном уровне.