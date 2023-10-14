Глава МИД: Полное восстановление суверенитета после антитеррористических мер создало новые реалии в регионе

Большая победа в Отечественной войне, полное восстановление нашего суверенитета после антитеррористических мер создали новые реалии в регионе.

Великая победа в Отечественной 44-дневной войне и полное восстановление суверенитета Азербайджана после антитеррористических мероприятий создали новые реалии в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

”Внешняя политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, всегда основывается на принципе справедливости", - подчеркнул глава МИД.

"Процветание Карабаха в результате усилий президента и первого вице-президента является одной из наших самых больших целей”, - добавил Дж.Байрамов.