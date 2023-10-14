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Глава МИД: Полное восстановление суверенитета после антитеррористических мер создало новые реалии в регионе

Глава МИД: Полное восстановление суверенитета после антитеррористических мер создало новые реалии в регионе Большая победа в Отечественной войне, полное восстановление нашего суверенитета после антитеррористических мер создали новые реалии в регионе.
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 13:18
Глава МИД: Полное восстановление суверенитета после антитеррористических мер создало новые реалии в регионе

Великая победа в Отечественной 44-дневной войне и полное восстановление суверенитета Азербайджана после антитеррористических мероприятий создали новые реалии в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

”Внешняя политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, всегда основывается на принципе справедливости", - подчеркнул глава МИД.

"Процветание Карабаха в результате усилий президента и первого вице-президента является одной из наших самых больших целей”, - добавил Дж.Байрамов.

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Версия на английском языке Minister: Full restoration of our sovereignty after anti-terrorist measures created new realities in region
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Antiterror tədbirlərindən sonra suverenliyimizin tam bərpası bölgədə yeni reallıqlar yaradıb”

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