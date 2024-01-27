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Байрамов назвал условия восстановления деятельности посольства Азербайджана в Иране

Байрамов назвал условия восстановления деятельности посольства Азербайджана в Иране 11:28
Внутренняя политика
27 января 2024 г. 12:00
Байрамов назвал условия восстановления деятельности посольства Азербайджана в Иране

Необходимы два основных условия для восстановления деятельности посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения II Аллеи почетного захоронения.

По его словам, главным вопросом является завершение расследования инцидента и принятие окончательного судебного решения в отношении виновных.

Второе необходимое условие - обеспечение безопасности посольства после возобновления его деятельности: "Мы не можем рисковать жизнями наших граждан".

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Версия на английском языке Minister: Iran is our neighbor, we should not focus only on negative issues
Версия на азербайджанском языке Nazir: "İran qonşumuzdur, ancaq neqativ məsələlərə köklənməməliyik"

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