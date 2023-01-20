Байрамов : Азербайджанский народ доказал 20 Января, что живет любовью к свободе и независимости

20 Января азербайджанский народ показал, насколько он привязан к своей родине и любит ее и живет любовью к независимости.

20 Января азербайджанский народ продемонстрировал огромную любовь и привязанность к своей Родине, стремление к свободе и независимости.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в этот трагический день 20 Января многие азербайджанцы стали жертвами советской армии, поэтому он остался в истории Азербайджана, как Кровавый январь.

В этот день азербайджанцы продемонстрировали всему миру, что готовы пожертвовать жизнью ради независимости и своей Родины.

На следующий день после этих событий общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев обратился к советскому правительству и самым жестким образом осудил эту трагедию. Такая поддержка со стороны Гейдара Алиева дала дополнительный стимул народу.