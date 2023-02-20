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Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на 500 млн долларов

Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на 500 млн долларов Президент США Джо Байден сейчас находится в Киеве.
Внутренняя политика
20 февраля 2023 г. 14:21
Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на 500 млн долларов

Прибывший в Киев президент США Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский отметил, что визит Байдена важен для Украины и украинцев.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Киеве заявил, что Украины получит новый пакет военной помощи в размере 500 млн долларов США, который будет объявлен 21 февраля.

По его словам, новый пакет будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже применяются Вооруженными силами Украины.

14:00

Президент США Джо Байден сейчас находится в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

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