Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на 500 млн долларов

Прибывший в Киев президент США Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
Зеленский отметил, что визит Байдена важен для Украины и украинцев.
Президент США Джо Байден во время своего выступления в Киеве заявил, что Украины получит новый пакет военной помощи в размере 500 млн долларов США, который будет объявлен 21 февраля.
По его словам, новый пакет будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже применяются Вооруженными силами Украины.
14:00
Президент США Джо Байден сейчас находится в Киеве.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.