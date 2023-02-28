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Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР

Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР Освобожден от должности министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 21:30
Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР

Освобожден от должности министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.

Согласно распоряжению, Бахруз Сурхай оглы Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Временное исполнение обязанностей министра сельского хозяйства НАР поручено заместителю министра Хаяле Дадашовой.

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Версия на азербайджанском языке Bəhruz Bayramov Naxçıvan MR kənd təsərrüfatı naziri vəzifəsindən azad edilib

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