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Бахар Самедова: В Агалы созданы все условия для комфортной жизни

Бахар Самедова: В Агалы созданы все условия для комфортной жизни В селе Агалы созданы все условия для комфортной жизни. Теперь от нас, от жителей села, зависит его дальнейшее развитие.
Внутренняя политика
19 июля 2023 г. 13:08
Бахар Самедова: В Агалы созданы все условия для комфортной жизни

В селе Агалы созданы все условия для комфортной жизни. Теперь от нас, от жителей села, зависит его дальнейшее развитие.

Об этом карабахскому бюро Report заявила Бахар Самедова, которая одной из первых переехала в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района.

Женщина отметила, что они переехали в новый полностью готовый дом: "Нам помогли создать и другие необходимые условия. Остальное зависит от нас. В село беспрерывно подается вода и электричество. Главное, что мы находимся в родном Агалы, и безмерно благодарны за это".

Б.Самедова рассказала, что за год жизни в Агалы она только один раз ездила в Баку: "На протяжении этих двух дней мне не терпелось вернуться домой. Мы были вынуждены жить вдали от Агалы в течение долгих лет, но сегодня мы находимся здесь, в родном селе. Мы будем здесь жить, строить и созидать".

"Я хочу, чтобы все вынужденные переселенцы вскоре вернулись на свои родные земли. Считаю, что каждый из нас обязан вернуться на освобожденные земли, чтобы превратить эти края в рай. Нам нужно жить и творить на землях, где пролита кровь наших шехидов. Это нужно для процветания нашего государства", - сказала жительница села.

Отметим, что сегодня проходит год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Səmədova: “Ağalıda yaşamaq üçün lazım olan hər bir iş görülüb”

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