Бахар Мурадова: Установленные Арменией мины - угроза для жизни людей на освобожденных территориях

Более полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов, установленных армянскими оккупационными войсками на территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Более полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов, установленных армянскими оккупационными войсками на территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин".

По ее словам, несмотря на это Азербайджан предлагает Армении мирную повестку, используя возможности для сотрудничества, стремится к подписанию мирного договора между сторонами, к достижению стабильных добрососедских отношений на Южном Кавказе.

Бахар Мурадова сказала, что в ходе конфликта были нарушены права женщин и детей: "Они были обречены на бесчисленные страдания, все их права нарушались, а многие были зверски убиты".