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Бахар Мурадова: Установленные Арменией мины - угроза для жизни людей на освобожденных территориях

Бахар Мурадова: Установленные Арменией мины - угроза для жизни людей на освобожденных территориях Более полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов, установленных армянскими оккупационными войсками на территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу для жизни людей.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 11:05
Бахар Мурадова: Установленные Арменией мины - угроза для жизни людей на освобожденных территориях

Более полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов, установленных армянскими оккупационными войсками на территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин".

По ее словам, несмотря на это Азербайджан предлагает Армении мирную повестку, используя возможности для сотрудничества, стремится к подписанию мирного договора между сторонами, к достижению стабильных добрососедских отношений на Южном Кавказе.

Бахар Мурадова сказала, что в ходе конфликта были нарушены права женщин и детей: "Они были обречены на бесчисленные страдания, все их права нарушались, а многие были зверски убиты".

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Версия на английском языке Bahar Muradova: Mines buried by Armenia in liberated areas pose serious threat to people's lives 
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova beynəlxalq konfransın iştirakçılarını Ermənistanın mina terroru barədə məlumatlandırıb

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