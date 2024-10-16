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Бахар Мурадова предложила активнее привлекать женщин к управлению водными ресурсами

Бахар Мурадова предложила активнее привлекать женщин к управлению водными ресурсами 10:26
Внутренняя политика
16 октября 2024 г. 10:47
Бахар Мурадова предложила активнее привлекать женщин к управлению водными ресурсами

Привлечение женщин к управлению водными ресурсами может оказать положительное влияние на решение проблем в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете ADA .

Она отметила, что в Азербайджане, как в других странах мира, имеются проблемы с водой.

По ее словам, привлечение женщин к водным ресурсам, их влияние на принятие решений может сыграть здесь положительную роль: "С этой целью необходимо их готовить в качестве специалистов. Для этого должны быть разработаны специальные программы, проекты".

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova qadınların su resurslarının idarəçiliyinə cəlb olunmasını təklif edib

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