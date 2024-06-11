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Бахар Мурадова: Вопрос возвращения женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, всегда в центре внимания

Бахар Мурадова: Вопрос возвращения женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, всегда в центре внимания Правительство Азербайджана всегда держит во внимании вопрос о возвращении в страну женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом.
Внутренняя политика
11 июня 2024 г. 11:56
Бахар Мурадова: Вопрос возвращения женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, всегда в центре внимания

Правительство Азербайджана всегда держит во внимании вопрос о возвращении в страну женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе обсуждения Заключительных наблюдений, принятых Комитетом ООН по правам ребенка.

Она отметила, что в последнее время в Азербайджане реализуются серьезные проекты, связанные с правами детей, ранними браками и селективными абортами. По ее словам, планируется внесение изменений еще в несколько законов.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Xaricdə çətin vəziyyətdə olan azərbaycanlıların ölkəyə gətirilməsi diqqətdə saxlanılır

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