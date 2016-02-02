​Бахар Мурадова: Нынешняя молодежь обладает способностью влиять на все сферы жизни

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "После объявления о своей независимости, Азербайджан столкнулся с тяжелыми процессами, которые в основном сказывались на молодежи страны".

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике Бахар Мурадова, выступая на прошедшем в парламенте по случаю Дня молодежи - 2 Февраля мероприятии на тему "Молодежь и реформы в управлении: Молодежь в Милли Меджлисе".

По ее словам, молодежь принимает участие во всех происходящих в стране процессах, будь то положительные или отрицательные процессы: "Различные круги в Азербайджане хотели воспользоваться именно молодежью. Поэтому, в первые годы независимости каждодневная жизнь молодежи и дальнейшие перспективы находились под угрозой. Однако, возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти сыграло особую роль в решении существующих проблем".

Как отметила Б.Мурадова, ежегодно азербайджанская молодежь встречает День молодежи - 2 Февраля новыми крупными достижениями: "Сегодня, вся проводимая в стране работа служит интересам азербайджанского государства. Главное в том, что мы быстро и с уверенностью достигаем поставленной цели".

По словам Б.Мурадовой, в Азербайджане созданы широкие возможности для деятельности молодежи во всех направлениях: "Сегодня наша молодежь определила свое место в государстве и обществе. Она идет не вслед за процессами, а впереди них. Вложенный в молодежь капитал дает плоды. В то же время, нельзя отрицать, что на сегодняшний день большинство в Милли Меджлисе составляет именно молодежь.

"Исходя из собственного опыта могут сказать, что в некоторых вопросах я беру пример с нынешней молодежи. Она подает идеи и указывает направления. Она даже обладает способностью влияния на все сферы жизни. Впереди этой силы идет Молодежный союз Партии "Ени Азербайджан" (МС ПЕА)".

Отметим, что мероприятие состоялось по инициативе Молодежного союза Партии "Ени Азербайджан".