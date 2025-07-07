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Бахар Мурадова: Новый план действий по правам детей будет способствовать здоровому развитию будущего поколения

Бахар Мурадова: Новый план действий по правам детей будет способствовать здоровому развитию будущего поколения Согласование национальных ценностей с международными обязательствами при разработке "Плана действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы" будет способствовать безопасному развитию будущего поколения.
Внутренняя политика
7 июля 2025 г. 18:29
Бахар Мурадова: Новый план действий по правам детей будет способствовать здоровому развитию будущего поколения

Согласование национальных ценностей с международными обязательствами при разработке "Плана действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы" будет способствовать безопасному развитию будущего поколения.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на встрече с экспертом Комитета ООН по правам ребенка Софи Киладзе.

Мурадова отметила, что международный опыт и поддержка имеют важное значение при определении приоритетных направлений и разработке плана действий по вопросам детей. Новая стратегия призвана создать комплексную систему защиты прав детей, учитывающую как традиционные ценности азербайджанского общества, так и современные международные стандарты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBahar Muradova: Uşaq hüquqlarına dair yeni fəaliyyət planı gələcək nəslin sağlam inkişafına töhfə verəcək

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